PS5: il DualSense a confronto col DualShock 4 su autonomia, ergonomia e altro

DualSense, il nuovo controller PS5, potrebbe avere un'autonomia migliore rispetto al DualShock 4, in base a quanto riferito da alcune testimonianze su Reddit, dunque assolutamente da prendere solo come voci di corridoio.

L'utente che ha riportato la testimonianza ha anche pubblicato un video come prova di avere per le mani, effettivamente, un controller di PS5, dunque a certificare il fatto che la sua descrizione sulla periferica deriva da un'esperienza diretta sul DualSense.

Nel messaggio pubblicato su Reddit, l'utente fa presente che il d-pad e i tasti frontali restituiscono sensazioni simili a quelli presenti sul DualShock 4 al tatto, sebbene la croce digitale sembri in effetti più reattiva. Secondo quanto riferito i tasti L1 e R1 danno maggiormente l'impressione dei grilletti, mentre L2 e R2 sono più stretti, anche senza l'attivazione dei "punti di tensione".

La luce che circonda il touchpad sembra essere più tenue del LED presente sul DualShock 4, a quanto pare, ma la maggiore differenza sembra emergere sul fronte dell'autonomia: secondo quanto misurato dall'utente in questione, la durata della batteria di DualSense è in media dalle tre alle quattro ore superiore a quella del controller PS4, sebbene ci sia da dire che non sia ben chiaro in quali condizioni la periferica sia stata testata.

Da quanto riferito, infatti, non sembra che siano stati provati i grilletti adattivi e il feedback aptico, caratteristiche che potrebbero diminuire sensibilmente l'autonomia della periferica. Dal punto di vista dell'ergonomia, DualSense appare più comodo del DualShock 4. Secondo l'utente sembrerebbe anche meno ingombrante, nonostante anche nei confronti diretti in immagini appaia piuttosto più grande e probabilmente più pesante.