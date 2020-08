Xbox Game Pass: Devil May Cry 5 e altri giochi lasceranno il servizio fra poco

Xbox Game Pass perderà alcuni titoli di alto profilo in agosto 2020, essendo entrati di recente nell'elenco dei giochi "presto non più disponibili" nel catalogo del servizio e dunque probabilmente in uscita tra due settimane, verso metà agosto.

Tra questi emerge soprattutto Devil May Cry 5, gioco Capcom che rientra sicuramente tra i titoli di maggior rilievo presenti all'interno del catalogo ma presente già da un anno, essendo entrato nel servizio su abbonamento ad agosto 2019.

Vediamo dunque quali sono i tre giochi in uscita da Xbox Game Pass a metà agosto 2020:

Devil May Cry 5

Yoku's Island Express

Kingdom Come: Deliverance

Si tratta solo di tre giochi ma due di questi sono sicuramente di grande interesse per tutti, ovvero il suddetto Devil May Cry 5 e anche Kingdom Come: Deliverance, dunque le uscite di scena in questo caso sono piuttosto importanti. Considerando che in entrambi i casi sono giochi comunquenel catalogo, la loro rimozione risulta abbastanza in linea con le dinamiche standard del servizio.

Nel frattempo, in base a quanto rilevato semplicemente guardando il logo è emerso che Xbox Game Pass ha cambiato nome ed è diventato semplicemente Game Pass, mentre in una recente intervista Aaron Greenberg, responsabile marketing di Xbox, ha riferito che il servizio su abbonamento punta a generare profitti sul lungo termine più che nell'immediato.