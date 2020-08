Second Extinction su Xbox Series X: nuovo trailer per lo sparatutto con dinosauri

Second Extinction torna a mostrarsi in un nuovo trailer incentrato in particolare sui nemici, come seconda apparizione in movimento per il particolare sparatutto con dinosauri annunciato per Xbox Series X, oltre che su PC e Xbox One.

Sviluppato da Systemic Reaction, il nuovo trailer si intitola "Know your Enemy" e presenta un nemico particolarmente temibile tra quelli che si possono incontrare all'interno del gioco gioco: il Raptor. Verosimilmente, si tratta del primo di una serie di video che probabilmente andranno a presentare tutto il cast di dinosauri vari con cui ci troveremo ad avere a che fare all'interno di Second Extinction.

Annunciato per Xbox Series X, One e PC nel corso dell'Inside Xbox di maggio 2020, abbiamo cercato di fornire una panoramica più precisa dei contenuti di Second Extinction nell'anteprima dello sparatutto con dinosauri in questione, a cui vi rimandiamo per ogni informazione.

Il gioco è uno sparatutto dall'anima fortemente multiplayer cooperativa, nel quale ci troviamo a combattere contro dinosauri mutanti dotati di alcune capacità aggiuntive rispetto a quelle naturali, poiché derivanti da esperimenti su nuove armi biologiche.

In questa maniera, dovremo combattere con raptor elettrici, T-Rex ultra-potenti e altre macchine viventi costruite per uccidere in uno shooter in prima persona che fa della velocità e della spettacolarità dell'azione i suoi punti fondamentali.

Second Extinction non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe far parte della prima mandata di giochi al lancio di Xbox Series X, dunque probabilmente arriverà questo autunno o inverno.