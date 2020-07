PS5 sarà sponsor ufficiale della UEFA Champions League, come lo fu anche PS4. Semplicemente Sony ha rinnovato la sponsorizzazione facendo subentrare la console di nuova generazione a quella della generazione attuale.

Evidentemente si tratta di una scelta di marketing efficace, visto che il colosso giapponese non fa che rinnovare l'accordo con la UEFA. In effetti è probabile che molti degli spettatori più giovani del calcio siano anche dei videogiocatori. Basti pensare a quante copie vende ogni anno la serie FIFA.

L'accordo è anche uno dei primi passi di PS5 nel mondo della comunicazione. La console è stata ormai presentata e a questo punto rimane solo da vedere come Sony vuole posizionarla sul mercato. Per adesso di PS5 non si conoscono alcune informazioni essenziali, come data d'uscita e prezzo dei vari modelli (con disco e solo digitale). Il prezzo in particolare è oggetto di speculazioni costanti. Non stupisce, visto che si tratta di uno degli elementi fondamentali che determineranno il successo o meno della console.

Comunque sia da qui all'autunno sapremo sicuramente tutto, visto che Sony ha promesso l'arrivo di PS5 entro la fine dell'anno.