PS5: Share Factory Studio in arrivo in versione next gen?

PS5 potrebbe ospitare una nuova versione del software Share Factory Studio, avvistato sulla piattaforma next gen Sony come possibile successore del software già visto su PS4 e specializzato nella creazione e montaggio di video da parte degli utenti.

Sulla nuova versione del PlayStation Store è infatti presente una nuova edizione di Share Factory per PS5, cosa che fa pensare si tratti proprio di una versione del software appositamente studiata per la nuova console di Sony e non della vecchia versione in retrocompatibilità.

Per chi non lo conoscesse, Share Factory è un software che consente il montaggio di video, da utilizzare in concomitanza con la funzionalità di cattura video e immagini integrata in PlayStation. La prima versione per PS4 rientrava nei primi strumenti dati ai giocatori per iniziare la condivisione di contenuti, diventata elemento centrale anche su console grazie anche all'introduzione del tasto Share su DualShock 4.

Qualcosa del genere sarà ovviamente possibile anche su PS5, probabilmente in versione potenziata: non sappiamo ancora nulla di preciso del misterioso tasto dedito alla condivisione presente sul controller DualSense, ma è probabile che anche questo possa funzionare in concomitanza con software di montaggio e condivisione video, proprio come il nuovo Share Factory, nel caso venisse confermato in uscita su PS5.

D'altra parte, non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno del software in questione e la sua presentazione potrebbe arrivare anche vicina agli annunci di Sony sul tasto Create di DualSense, che prima o poi dovrà essere presentato al pubblico. Al momento, abbiamo solo alcune supposizioni sulle possibili novità secondo un brevetto emerso già l'anno scorso.