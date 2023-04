PS5: Shuhei Yoshida di Sony va al Tokyo Sand Box a caccia di giochi indipendenti

Shuhei Yoshida di Sony sta tenendo una specie di tour degli eventi con sviluppatori indipendenti di tutto il mondo, probabilmente per andare a caccia di nuovi giochi per PS5. La sua ultima destinazione è stato il Tokyo Sand Box, di cui ha pubblicato alcune foto su Twitter.

Pur mancando un gadget caratteristico come quello che gli è stato donato al WASD, Yoshida sembra essersi divertito molto in compagnia degli sviluppatori, in incontri non sappiamo quanto formali.

L'unica certezza è che le sortite di Yoshida non sono casuali. Probabilmente fanno parte del progetto messo in atto dal dirigente PlayStation, che si occupa appunto dei rapporti con gli sviluppatori indipendenti, per aumentare la quantità di giochi sviluppati per PS5 e per cancellare la nomea di PlayStation come piattaforma avversa ai titoli indie, dovuta ad alcune scelte fatte dalla compagnia negli ultimi anni.