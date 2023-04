PlayStation Store, Sconti di Primavera: le nuove offerte sui giochi PS5 e PS4

Dalla prima riduzione di prezzo per il remake di Dead Space alla promozione, stavolta molto interessante, di The Callisto Protocol, dalla somma più bassa di sempre per l'originale Cult of the Lamb a un primo, timido sconto su Wild Hearts, passando per tante altre occasioni davvero stuzzicanti, ecco i nostri suggerimenti.

Pubblicato alla fine di gennaio, il gioco è alla prima offerta in assoluto : un timido 20% di sconto che consente di completare l'acquisto per 63,99€ anziché 79,99€, ma che può senz'altro costituire lo sprono che qualcuno stava aspettando per mettere finalmente il titolo nel carrello, dopo aver rimandato l'appuntamento con l'orrore spaziale della USG Ishimura magari per via di troppi arretrati che però nel frattempo sono stati smaltiti.

Non era semplice rielaborare il capolavoro survival horror sci-fi di Visceral Games, ma i ragazzi di EA Motive ce l'hanno fatta: il loro remake di Dead Space si pone come una rilettura attenta, fedele ed efficace di un classico che nel 2008 ha rivoluzionato il genere, e che ancora oggi è perfettamente in grado di terrorizzarci grazie ai suoi corridoi bui e alla possibilità che dietro ogni angolo si celi un mostruoso Necromorfo pronto ad attaccarci.

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol, i due personaggi centrali del gioco

Non è probabilmente un caso che in concomitanza con il primo sconto su Dead Space arrivi anche una promozione, stavolta davvero interessante, legata a The Callisto Protocol: la nuova avventura creata da Glen Schofield può essere vostra per 41,99€ anziché 69,99€ nella versione PS5 o a 35,99€ anziché 59,99€ nella versione PS4, per un risparmio che arriva in questo caso al 40%.

Una riduzione che può spazzare via le incertezze che ancora vi frenavano dal comprare il gioco, ottimo ma non eccellente come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di The Callisto Protocol. I mutanti della Black Iron non sono spaventosi come i Necromorfi, neanche lontanamente, e l'esperienza in generale terrorizza ben poco, ma al contempo introduce idee fresche come il focus sul combattimento corpo a corpo, oltre a una grafica straordinaria.