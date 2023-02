PS5 si scioglie in un incendio ma continua a funzionare: altro che problemi di surriscaldamento

Una delle principali preoccupazioni dei videogiocatori quando utilizzano una console è non surriscaldarla. Gli spazi stretti delle postazioni da gioco, le lunghe ore di utilizzo e la polvere che blocca le bocchette dell'aria rischiano di alzare troppo la temperatura della console. Alle volte, però, c'è poco da fare e la console si scalda, ad esempio se va a fuoco durante un incendio. Questo è proprio quello che è successo a un giocatore e alla su PS5, che si è in parte sciolta per colpa delle fiamme. La bella notizia è che tale PlayStation 5 funziona ancora.

L'informazione è stata condivisa tramite TikTok dall'utente @patty_pp che mostra tramite due diversi video lo stato della sua PS5, come potete vedere poco sotto. Nel primo video mostra la console con ancora la scocca montata: questa parte è quella che ha subito più danni ovviamente e soprattutto la parte superiore si è praticamente completamente sciolta.

Nel secondo video vediamo la console senza scocca bianca e viene mostrato più chiaramente che la console è connessa e che effettivamente funziona. Ovviamente le fiamme non hanno toccato le componenti principali e solo l'esterno è stato realmente danneggiato, ma in ogni caso è notevole che le alte temperature non abbiano rovinato PS5 e che ancora adesso funzioni.

Come detto dall'utente stesso, questi video sono una delle migliori pubblicità per PS5, che si dimostra alquanto resistente. Certo, non è bellissima da vedere, ma considerando che non è la console più economica sul mercato il giocatore potrebbe accontentarsi del fatto che funziona.

Diteci, vi sono mai capitati incidenti così gravi con le vostre console? O al massimo le avete mandate in pensione per anzianità?