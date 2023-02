Project M annunciato da Bloober Team, è il nuovo gioco dagli autori di Serial Cleaners

Bloober Team ha annunciato Project M, titolo provvisorio di un nuovo gioco che lo studio polacco si occuperà di pubblicare, affidandone lo sviluppo a Draw Distance, il team autore dell'apprezzato Serial Cleaners.

Si tratta di un progetto nato circa un anno fa, che entra ora nella fase di effettiva produzione ma di cui non si sa praticamente nulla. Certo, considerando il curriculum di Bloober Team, attualmente al lavoro sul remake di Silent Hill 2, esiste la concreta possibilità che sia anche in questo caso un'esperienza horror.

"Stiamo lavorando a un nuovo gioco", si legge nel post pubblicato su Twitter. "Da oltre un anno Bloober Team sta conducendo i lavori di pre-produzione su di un titolo che risponde al nome in codice di Project M. Ora il progetto entra nella fase di produzione e Draw Distance è stato scelto come sviluppatore!"

Curiosamente, pare che questa sia la prima esperienza di Bloober Team come produttore, dopo svariati progetti realizzati finora in prima persona, che includono nomi come Layers of Fear, The Medium, Observer e appunto Silent Hill 2, il cui sviluppo dovrebbe essere quasi completo.