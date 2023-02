God of War Ragnarok: perché svela la soluzione degli enigmi così velocemente? Santa Monica risponde

God of War Ragnarok è un gioco di alta qualità ed è stato elogiato dalla critica così come dal pubblico. Ovviamente non è perfetto (e per alcuni nessun gioco sarà mai perfetto) e in particolar modo è stata criticata la velocità con la quale i personaggi alleati di Kratos lo aiutano a risolvere enigmi e, in generale, a indicare in che direzione andare per proseguire. Molti ne sono infastiditi e pensano che ciò peggiori il gioco. Perché Santa Monica Studios ha deciso in tal senso e perché non vi è un'opzione per eliminare o ritardare i dialoghi di aiuto? La risposta arriva direttamente da Matt Sophos, Narrative Director del gioco.

Sophos, insieme a Richard Gaubert (Story Lead), è stato intervistato da MinnMax e, quando gli è stato chiesto di dire la propria, l'uomo ha molto francamente ammesso che il team non si è reso conto del problema. Spiega che durante le fasi di test non è mai stato segnalato che i suggerimenti arrivavano troppo presto e quindi il team non ha pensato di dover cambiare questo elemento, che ovviamente è solo uno delle migliaia che compongono il gioco finale.

Gaubert aggiunge anche che fino a quando il gioco non è stato pubblicato non ha avuto modo di provarlo nella sua interezza, perché fino alla fine dello sviluppo nulla è definitivo e non tutti hanno il tempo per provare ancora e ancora l'intero videogame.

Viene anche spiegato che quando si sviluppa un videogioco, che sia un indie o un AAA, ogni singola componente è un disastro fino a quando non smette di esserla. Ci sono tantissime cose da tenere in considerazione e molto semplicemente alle volte qualcosa sfugge.

Va detto comunque che, pur avendo fatto rumore, la questione dei suggerimenti troppo rapidi di God of War Ragnarok è un dettaglio e non è qualcosa che rovina definitivamente il gioco. Molti videogame soffrono di problemi ben peggiori.

Il successo di God of War Ragnarok per ora ha permesso al videogame di piazzare oltre 11 milioni di copie.