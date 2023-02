Metroid Prime Remastered, anche secondo e terzo episodio in arrivo per Jeff Grubb

Metroid Prime Remastered non sarà l'unico capitolo della serie ad approdare su Nintendo Switch: stando a quanto riferito dal giornalista Jeff Grubb, anche secondo e terzo episodio faranno il proprio ritorno, sebbene nell'ambito di una rivisitazione meno sofisticata.

Se dunque Metroid Prime Remastered, accolto con voti altissimi dalla stampa internazionale, ha debuttato a sorpresa con una versione sostanzialmente migliorata rispetto all'originale, quasi un remake, pare che Metroid Prime 2: Echoes e Metroid Prime 3: Corruption si porranno come remaster più semplici e tradizionali.

Rimane da capire quando: stando al rating rilasciato da USK, Metroid Prime Remastered è stato classificato nel 2021 e molti pensano che il gioco fosse in realtà pronto da tempo, in attesa del momento più propizio per essere lanciato da Nintendo.

Esiste dunque la possibilità che anche il secondo e il terzo episodio siano pronti per la pubblicazione, ma che la casa giapponese voglia attendere ugualmente l'occasione migliore per renderli disponibili, così da sfruttare al meglio la situazione e totalizzare vendite importanti.