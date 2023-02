God of War Ragnarok, versione di prova da tre ore su PlayStation Plus Premium

God of War Ragnarok è disponibile con una versione di prova da ben tre ore riservata agli utenti abbonati a PlayStation Plus Premium, che avranno dunque modo di toccare con mano il gioiellino sviluppato da Santa Monica Studio e farsi un'idea del gioco.

Capace di totalizzare 11 milioni di copie vendute su PS5 e PS4, God of War Ragnarok non ha bisogno di grandi presentazioni. Del resto parliamo di un titolo apprezzato da critica e pubblico, che è stato accolto dalla stampa internazionale con i voti più alti di qualsiasi altra esclusiva Sony.

Come da tradizione, la versione di prova da tre ore consentirà di cominciare la lunga campagna della nuova avventura di Kratos e Atreus, quindi trasferire eventualmente i progressi fatti fino a quel momento nella versione completa del gioco, qualora si decidesse di acquistarla.

Nella nostra recensione di God of War Ragnarok abbiamo scritto che si tratta di un gioco "bello esattamente come il suo predecessore, ma per motivi profondamente diversi. È più maturo in tutte le dinamiche di gameplay, più completo, più profondo e presenta un sistema di combattimento molto più vario, stratificato e gratificante."

"Però nel suo essere un sequel così fedele e coerente con il passato, perde per strada qualsiasi elemento di reale novità, si diluisce nella sua progressione e si scrolla di dosso anche quel tono di epicità che aveva contraddistinto il soft reboot. In fin dei conti è un more of the same; un bellissimo, divertente, longevo more of the same."