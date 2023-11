PS5 Slim immediatamente esaurita su PS Direct Italia: arriveranno nuove scorte?

PS5 Slim è arrivata, come era stato annunciato, su PlayStation Direct Italia. Purtroppo, il modello con lettore ottico è attualmente già segnalato come Non disponibile. Pare probabile che le scorte siano terminate all'istante o che Sony abbia bloccato momentaneamente la vendita per qualche motivo.

Inoltre, PS5 Slim versione Digital è segnalata - come avevamo previsto - come In arrivo. Attualmente infatti è in distribuzione solo il modello standard di Slim. Infatti, anche il lettore ottico - che ricordiamo serve per trasformare una PS5 Slim Digital in una PS5 Slim Standard - non è acquistabile ed è segnalato come In arrivo.

La pagina di PS5 Slim Standard su PS Direct

È invece disponibile all'acquisto la base per tenere la console in verticale. Costa, come sapevamo, 29.99€. La base del modello precedente non è compatibile con il modello Slim, quindi se volete la nuova console e non potete tenerla in orizzontale per problemi di spazio, vi tocca sborsare soldi extra.

Viene anche indicato che su PS Direct è possibile acquistare una singola console per persona a causa dell'elevata richiesta. Ricordiamo che il negozio di PlayStation si occupa della garanzia e ha spedizione e resi gratuiti.