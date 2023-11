Steam x PlayStation: tanti giochi di Sony in sconto con i Saldi autunnali

Come ben saprete, su Steam sono iniziati gli sconti autunnali e tanti editori stanno proponendo i propri giochi a prezzi molto interessanti. Tra questi vi è anche Sony, che pur essendo concentrata prima di tutto su PlayStation, non disprezza i computer. Le promozioni - attive fino al 28 novembre 2023 - arrivano fino al 75%. Vediamo alcuni dei giochi più interessanti in sconto:

The Last of Us Parte I: -33% di sconto, prezzo finale 40.19€

Marvel's Spider-Man Remastered: -40% di sconto, prezzo finale 35.99€

Marvel's Spider-Man Miles Morales: -40% di sconto, prezzo finale 29.99€

Horizon Zero Dawn Complete Edition: -75% di sconto, prezzo finale 12.49€

God of War: -40% di sconto, prezzo finale 29.99€

Returnal: -33% di sconto, prezzo finale 40.19€

Uncharted Raccolta L'eredità del ladri: -40% di sconto, prezzo finale 29.99€

Le promozioni continuano a questo indirizzo, comprendendo anche tutta una serie di sconti per i contenuti di Predator Hunting Grounds e altri giochi esclusivi di PlayStation.