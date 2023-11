Amazon Music Unlimited: 3 mesi gratis in occasione del Black Friday

Tramite Amazon Italia, in occasione del Black Friday 2023, è ora disponibile una interessante offerta per Amazon Music Unlimited. Come già accaduto in passato, si tratta di una promozione che permette di ottenere tre mesi di abbonamento al servizio musicale a costo zero. Tutto quello che dovete fare è raggiungere questo indirizzo e cliccare sul pulsante azzurro.

Il prezzo regolare di Amazon Music Unlimited è 10.99€, quindi con questa promozione risparmiate ben 32.97€. Ovviamente, potete utilizzare i tre mesi gratuiti e poi disdire il servizio prima del rinnovo automatico.

La promozione è valida fino all'11 gennaio 2024 ed è disponibile solo con alcune clausole. Non potrà essere reclamata da chi si è già iscritto ad Amazon Music Unlimited o da chi ha già utilizzato la prova gratuita da 30 giorni.