PS5: Sony mira a vendite stellari della console per i prossimi due anni

Sony mira a vendere ben 15 milioni di unità di PS5 nell'anno fiscale corrente e 23 milioni nell'anno fiscale successivo. Le previsioni di vendita, riportate da Christopher Ding di Gamesindustry.biz, sono state espresse dalla multinazionale giapponese durante la giornata degli investitori, e mostrano un compagnia quanto mai decisa nel rimanere leader del settore console, almeno in termini di diffusione del suo hardware.

Nel caso in cui Sony riesca nell'impresa, piazzerà ben 50 milioni di console in meno di due anni e mezzo. Una cifra importante che renderebbe la base installata di PS5 interessante per qualsiasi software house, tanto che si potrebbe iniziare a pensare a un affrancamento completo della generazione precedente.

Certo, attualmente permangono i problemi di scorte e di bagarinaggio, in parte dovuti alla crisi dei semi lavorati, che stanno creando più di qualche frustrazione nei giocatori desiderosi di acquistare una nuova console, ma immaginiamo che con il tempo anche questi rientreranno e che la situazione si normalizzerà per tutti.

Nel frattempo vi ricordiamo che PS5 non sarà venduta in perdita da giugno, quando inizierà a generare profitti, e che potrebbe essere in arrivo un modello rivisto della console, proprio per ovviare alla scarsità di alcuni componenti.