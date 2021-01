PS5, spunta un altro negozio sospetto che vende la console a un prezzo eccezionale

Spuntato online un altro negozio molto dubbio, nuovo di zecca, che, guarda un po', a differenza di realtà minori come Amazon o Mediaworld (tanto per fare due nomi a caso) ha un'ampia scorta di PS5 e le vende con il 27% di sconto. In realtà il prezzo base della console di Sony per Evolution Shopping, questo il nome di questo nuovo miracolo dell'internet, è di 549,99€ invece di 499€... un errore trascurabile visto che la vende a 399,99€.

Come sempre in questi casi, il negozio è pieno di stranezze, che ci fanno propendere per consigliarvi di non farci acquisti sopra. Intanto la descrizione di PS5 è piena di errori e ripetizioni, tipo "Sperimenta una ricarica fulminea con SSD ultraveloce", oppure "La console PS5 supporta l'uscita 8K, permetendoti di giocare sul tuo display 4320p".

Come sempre facciamo in questi casi abbiamo provato a fare un acquisto, per scoprire un'altra stranezza tipica di questi negozi che appaiono dal nulla dalla mattina alla sera, con in vendita gli oggetti più desiderati del momento a prezzi eccezionali: il pagamento può essere fatto solo tramite bonifico bancario, con l'IBAN e il codice BIC che rimandano alla N26 Bank, un istituto di credito da smartphone, legittimo ma un po' strano per un negozio.

Inoltre la sgrammaticata pagina di riepilogo dell'ordine dimentica di fornire l'intestazione da mettere nel bonifico, forse per non farci sapere che finirebbe a un privato e non al negozio?

La conclusione è sempre la stessa: per ora evitate di fare acquisti su Evolution Shopping, perché potrebbe trattarsi di un nuovo caso Euromediashop.