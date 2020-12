Euromediashop: il titolare Christian Ciciriello parla davanti alle telecamere

Non sappiamo a cosa possa servire tutto questo, ma adesso che è stato scoperto, Christian Ciciriello, il reo confesso titolare di Euromediashop, concede interviste strappalacrime davanti alle telecamere. Nelle quali il venticinquenne racconta che, prima di truffare mezza Italia vendendo PS5 e iPhone sottocosto, ha un passato da parcheggiatore abusivo e da scommettitore incallito.

Davanti alle telecamere di Antenna Sud - canale 85 e col suo avvocato al fianco, il Ciciriello mette in scena una telenovela nella quale ripete la sua versione dei fatti ("era solo una truffa da poche migliaia di euro"), ma non spiega ne dove siano finiti tutti i soldi e il motivo che lo ha spinto a fare di tutto per depistare le indagini e restituire il maltolto.

Christian Ciciriello dice di aver fatto tutto questo per "il suo vizio del gioco". Una mattina si è svegliato, ha visto su YouTube come si fa un sito, lo ha creato e ha ideato la truffa, approfittando della grande richiesta che ha osservato esserci in rete per la console e l'iPhone 12. Un vero genio dell'informatica, dato che ha detto di aver creato da solo in poche ore un vero e proprio negozio online, con categorie, informazioni e molto altro.

Poi ha anche ideato e stampato migliaia di volantini che sono stati distribuiti nel nord Italia. Un lavoro titanico, fatto a suo avviso per fare 1-2000 euro. Ma la faccia tosta non è finita lì. Il colpo di genio è l'augurare che le persone riabbiano i loro soldi "perché gli dispiace che ci siano bambini che non avranno la console sotto l'albero". Lui però non sa come tutto questo potrà succedere, dato che dei soldi rubati non c'è più l'ombra.