PS4, in sconto su Amazon Horizon Zero Dawn, Spider-Man e God of War da 9,99€

Mancano pochi giorni al Natale e avete ancora dei regali da fare? In vostro soccorso arriva Amazon Italia, che ha deciso di mettere in sconto diversi giochi PS4 come Horizon Zero Dawn, Spider-Man e God of War a partire da 9,99€.

Si tratta di giochi davvero belli e apprezzati che a questo prezzo, oltretutto, diventano imperdibili. Si parte da The Last of Us Parte 2 a 39.99 euro (da più parti indicato come il miglior gioco del 2020) per arrivare ai sempre ottimi PlayStation Hits come Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4: Fine di un Ladro, God of War e The Last of Us Remastered. Da non sottovalutare Days Gone e Dreams.

Ecco tutte le offerte sui giochi PlayStation 4 di Natale di Amazon Italia:

Queste offerte saranno attive fino al 24 dicembre 2020 e saranno attive, ovviamente, fino ad esaurimento scorte. La spedizione, come tradizione di Amazon, è entro 24 ore, salvo alcune località particolari. Trovato nulla di interessante?