Take Two con Rockstar Games e 2K potrebbero essere acquisiti da Tencent?

La questione si è fatta strada per giorni nella community legata ai giochi Take Two e ultimamente sembra sia rilanciata anche dal giornalista Jez Corden di Windows Central , rimanendo sempre molto vago ma senza voler escludere la questione. Come riportato da analisti in maniera piuttosto seria, Tencent sembra che abbia recentemente incrementato fortemente il proprio capitale preparandosi forse a una grossa manovra di acquisizione.

Si sta facendo largo una voce di corridoio che vorrebbe Tencent intenzionata ad acquisire addirittura Take Two Interactive , il publisher che contiene al suo interno anche Rockstar Games e 2K , dunque si tratterebbe di una manovra di proporzioni enormi.

Proprio ieri è emerso che la compagnia cinese ha acquisito la maggioranza di Klei Entertainment ma questo non sembra abbia a che fare con le manovre finanziarie in corso all'interno del gruppo, perché la questione non ha richiesto un'immissione di liquidi così importante.

Vista la situazione di Take Two, la manovra di Tencent potrebbe essere ricondotta a un'OPA ostile, o "hostile takeover", che sebbene poco comune tra compagnie di queste dimensioni non è completamente da escludere, considerando anche l'ampiezza raggiunta da Tencent (che ha un market cap vicino ormai al bilione di dollari).

Tra le stranezze twittate nelle ore scorse da Corden riguardanti la questione, possiamo leggere sibillini riferimenti a "Grand Tencent Auto" e anche il fatto di non escludere una fusione di Take Two con Sony per poter sfuggire all'acquisizione di Tencent, anche se qui ovviamente si entra nella fanta-finanza.