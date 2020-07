PS5, lo streaming dei giochi potrebbe essere disponibile fin da subito

PS5 potrebbe offrire lo streaming dei giochi fin da subito, affiancando questo tipo di fruizione ai dischi e al formato digitale: lo rivela un documento ufficiale realizzato da Sony prima dell'ufficializzazione della nuova console.

Nell'infografica che trovate in calce, come detto precedente all'annuncio di PlayStation 5, la casa giapponese ha evidenziato in maniera chiara l'intenzione di portare il game streaming anche sulla nuova piattaforma, partendo dalle ormai solide basi di PlayStation Now.

Certo, solide solo fino a un certo punto: come sarebbe facile obiettare, l'attuale servizio di cloud gaming soffre di grosse limitazioni sul piano tecnico, con la trasmissione massima a soli 720p: standard che vanno stretti alla next-gen.

Tuttavia è possibile che in concomitanza con il lancio della nuova console venga effettuato anche un potenziamento di PS Now, che in tal modo potrebbe mettersi in pari con gli altri fornitori di streaming, magari puntando sulla collaborazione con Microsoft.

Insomma, esiste la possibilità che fin dal debutto PlayStation 5 metta a disposizione degli utenti tre differenti alternative per quanto concerne l'accesso al software, a tutto vantaggio della libertà di scelta. Staremo a vedere.