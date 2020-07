PS5 e Xbox Series X: meglio prezzi dei giochi più alti che microtransazioni, secondo Cory Barlog

PS5 e Xbox Series X potrebbero avere prezzi dei giochi più alti, mediamente, rispetto a quelli della generazione attuale, ma la cosa non sarebbe un grande problema per Cory Barlog, director di God of War, se questo dovesse essere in contrapposizione all'introduzione di microtransazioni.

La questione è sorta dopo l'annuncio del prezzo di NBA 2K21, che verrà venduto a 70 dollari nella versione PS5 e Xbox Series X, ovvero 10 dollari in più rispetto al prezzo standard su PS4 e Xbox One. Da lì, sono emersi degli approfondimenti, come quello di IDG Consulting, che mostrano come alcuni publisher stiano probabilmente pensando a un incremento medio dei prezzi dei giochi nella next gen per cercare di compensare gli alti costi di produzione e i cicli di sviluppo prolungati.

Secondo Cory Barlog, questa cosa non sarebbe negativa: "I giochi dei giochi devono aumentare", ha scritto il director di God of War, "Preferisco un incremento iniziale nel prezzo che la costante presenza di microtransazioni per guadagni facili visibile in alcuni giochi attuali".

Il punto di vista di Barlog potrebbe essere anche condivisibile, sebbene a dire il vero non vi sia alcuna certezza del meccanismo per cui all'aumento di prezzo iniziale di un gioco corrisponda l'eliminazione delle microtransazioni. Queste possono infatti benissimo convivere con un prezzo iniziale standard del gioco, senza che vadano a compensare eventuali mancanze nei costi. Un esempio è dato proprio da NBA 2K20, per l'appunto.

In sostanza, è vero che un prezzo iniziale più alto potrebbe essere concettualmente meglio delle microtransazioni, ma non è affatto detto che una cosa escluda l'altra, dunque si rischierebbe di inserire un ulteriore svantaggio per gli utenti senza la certezza di vantaggi.