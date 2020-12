PS5 a tema PS2, un concept fa impazzire i fan della console Sony

PS5 a tema PS2? È questo l'affascinante concept realizzato da un utente su Reddit, whattheefth, che ha immaginato la personalizzazione estetica come una celebrazione per i 30 anni di PlayStation.

A livello visivo la PlayStation 5 in questione non si spinge ai livelli della Limited Edition griffata The Punisher immaginata da Snoreyn, restando su soluzioni minimal ma importanti nell'ottica dell'omaggio a PlayStation 2.

Oltre all'ovvio colore nero utilizzato per i pannelli laterali, la console riporta il logo PlayStation con le tonalità classiche e un adesivo in basso che riporta il numero del modello nell'ambito di una serie molto limitaa.

La personalizzazione si estende ovviamente anche al controller DualSense, che vediamo nella colorazione grigio scuro con i pulsanti rosa, verde, rosso e blu, proprio come quelli tradizionali.

Il render realizzato da whattheefth non è l'unico e ovviamente non sarà l'ultimo: la questione estetica è uno dei temi più sentiti dall'utenza Sony, che non vede l'ora di poter modificare in qualche modo l'aspetto di PS5.

L'autore del concept ha speso tuttavia parole entusiastiche circa il design della console, a suo avviso davvero unico, "alieno" e perfettamente riconoscibile.