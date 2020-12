Cyberpunk 2077 live alle 21.00 con i doppiatori di V, Federico Viola e Martina Felli

Cyberpunk 2077 sarà protagonista stasera alle 21.00 di uno speciale live in compagnia dei doppiatori italiani di V, ovverosia Federico Viola e Martina Felli.

Raffaele Staccini ed Emanuele Gregori condurranno la diretta e parleranno con i due attori della loro esperienza con l'action RPG sviluppato da CD Projekt RED, che come sappiamo include un'enorme quantità di dialoghi e vede la presenza nel cast italiano anche di Luca Ward.

Federico Viola, che ha interpretato la versione maschile di V, è stato anche Eivor in Assassin's Creed Valhalla, Marcus in Watch Dogs 2 e Kacchan in My Hero Academia, restando nell'ambito dei videogame e degli anime.

Martina Felli, che presta la voce alla versione femminile di V, ha interpretato in precedenza Aloy in Horizon Zero Dawn e Zelda in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma anche Hannah Baker nella serie televisiva "Tredici".

Faremo tante domande a Federico e Martina, ma potete farne anche voi: scrivetele nei commenti e le riporteremo nel corso della diretta!