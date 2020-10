PS5 griffata The Punisher è la nuova Limited Edition immaginata da Snoreyn

Una PS5 griffata The Punisher è l'ultima creazione firmata dal designer italiano Snoreyn per il sito olandese Let's Go Digital: una Limited Edition davvero affascinante, dedicata al celebre antieroe Marvel.

In attesa di possibili notizie su di un film, un nuovo show o magari un videogame dedicato al personaggio dopo la cancellazione di The Punisher su Netflix, fermiamoci un attimo ad ammirare questo render, consapevoli che grazie ai pannelli personalizzabili di PlayStation 5 qualcosa del genere sarà davvero possibile.

Ritroviamo il teschio, storico simbolo di The Punisher, sui lati della console, rigorosamente su sfondo nero, ma la personalizzazione si estende anche al controller DualSense, protagonista di un primo unboxing proprio in questi giorni.

Complici i LED rossi, il risultato finale è davvero interessante e conferma l'enorme potenziale di PS5 nel campo delle personalizzazioni, puntando magari anche su produzioni non ufficiali o parallele per quanto concerne i pannelli intercambiabili.

Per quanto riguarda invece la versione ufficiale della console, nera e bianca, potremo finalmente metterci le mani sopra a partire dal 19 novembre.