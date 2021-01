PS5 a tema PS2, il progetto di SUP3R5 naufraga: preorder cancellati per minacce

Le PS5 custom a tema PS2 realizzate da SUP3R5 non verranno più vendute: l'azienda ha deciso di cancellare tutti i preorder ricevuti finora a causa di alcune minacce rivolte allo staff.

Il concept delle PS5 a tema PS2 aveva fatto impazzire i fan e SUP3R5 aveva pensato bene di concretizzarlo, mettendo in vendita le console Sony personalizzate al prezzo di 649 dollari.

L'iniziativa si è tradotta in un immediato sold-out, dovuto anche alla ben nota scarsa reperibilità di PlayStation 5 in queste settimane. Gli utenti si sono visti accreditare la spesa e subito sono iniziate a comparire le prime aste su eBay a prezzi a dir poco maggiorati.

In questo caos inevitabile, i dipendenti di SUP3R5 hanno però cominciato a ricevere minacce ritenute credibili e ciò ha costretto l'azienda a cancellare tutti i preorder e ad annullare la vendita, promettendo rimborsi rapidi agli utenti che hanno già effettuato il pagamento.

"Volevamo dar vita a un modo divertente per celebrare la nostra nostalgia, ma a quanto pare ci sono persone determinate a interferire", ha scritto l'azienda in una nota. "Se sarà possibile farlo in sicurezza, ci proveremo di nuovo."

Purtroppo non è dato sapere se gli eventi si siano svolti come raccontato da SUP3R5 o se l'intera vicenda sia stata orchestrata semplicemente come un tentativo di farsi pubblicità.