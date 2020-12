PS5 in un trituratore: il video di Slam Gaming fa soffrire chi non ha la console

Mentre in questi giorni c'è chi sta facendo code infinite e carte false per comprare una PS5, c'è chi ha già la fortuna di avere la nuova console di Sony a casa. Una cosa che gli dà diritto di farne quello che vuole. Anche infilarla in un trituratore, per vedere in video l'effetto che fa.

Una delle reazioni che Slam Gaming sicuramente ottiene è quella di far "soffrire" tutti coloro che sono in attesa della console e non potranno ottenerla a breve, dato che ci sono 100mila persone di coda sul sito di Euronics. Queste persone, quindi, potrebbero non essere felici di vedere chi ha avuto la fortuna di avere una console distruggerla senza grossi complimenti.

Stiamo sempre parlando di console, vero, però un po' di invidia è impossibile non provarla.

C'è da dire, a discolpa di Slam Gaming, che è effettivamente interessante vedere la resistenza di PlayStation 5, osservare come si accartoccia e si piega sotto le ganasce, scoprire quale pezzi si staccano e sentire i rumori generati.

Uno spettacolo un po' strano, forse un po' morboso, ma sicuramente affascinante. Cosa ne pensate?