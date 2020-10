PS5, un sito mostra la retrocompatibilità di tutti i giochi, Sony ha mentito?

Nelle scorse ore è stato lanciato un sito che mostra le retrocompatibilità di tutti i giochi PS4 con PS5. Il totale dei giochi compatibili è molto alto, ma lontano dal 99% affermato da Sony, tanto che in molti accusano la multinazionale giapponese di aver mentito.

Il sito in questione si chiama PlayStation 5 Backwards Compatibility Status ed è sostanzialmente un database basato sulle API ufficiali di PlayStation, quindi decisamente attendibile, anche se non completo al 100%.

I giochi PS4 possono essere "Compatible", ossia completamente fruibili su PS5, "Bootable", ossia lanciabili ma con dei problemi non meglio specificati, "Not_compatible", ossia non funzionanti sulla nuova console, o "N/A", ossia privi di informazioni. In quest'ultima categoria rientrano soprattutto vecchie versioni alpha, beta e demo.

C'è da dire che la gran parte dei titoli risulta compatibile, ma ce ne sono comunque decine che non lo sono, che sono avviabili ma con problemi o che mancano di informazioni. In totale sono molti di più dei dieci dichiarati da Sony.

Da specificare anche che alcuni giochi, non retrocompatibili, mancano completamente dal database, come gli Assassin's Creed Chronicles, di cui ha parlato ieri Ubisoft. Comunque sia, scorrendo l'elenco non si capisce come mai la multinazionale giapponese sia incorsa in questo scivolone comunicativo. Nessuno si sarebbe lamentato per un retrocompatibilità comunque molto ampia, ma non comprendente tutta la libreria di PS4. Anzi, proprio scorrendo l'elenco dei titoli compatibili si può davvero apprezzare lo sforzo fatto per non lasciare indietro la vecchia generazione.