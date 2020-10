eFootball PES 2021 Mobile, la recensione

Come probabilmente saprete, infatti, la riduzione per iOS e Android di Pro Evolution Soccer utilizza come base di partenza la ben nota modalità MyPES, eliminando però tutte le stipulazioni classiche e sostituendole con eventi o match in multiplayer reale, in locale oppure online. Un fattore che anche stavolta pesa tanto sulla valutazione finale?

Gameplay: qualcosa è cambiato

Cominciamo dal gameplay, che in eFootball PES 2021 Mobile si presenta sostanzialmente invariato rispetto al passato. È dunque possibile giocare utilizzando due differenti layout per i comandi touch, classico o avanzato: il primo mostra sullo schermo dei grossi pulsanti che mimano le funzioni del gioco su PC e console, mentre il secondo utilizza una serie di gesti per rendere il tutto più veloce e immediato, pagando però in termini di precisione e reattività. Purtroppo il controller Bluetooth non è supportato neanche in questa edizione.

Ebbene, il grosso problema del gioco risiede nel fatto di costringerci ogni volta a cominciare da capo una progressione che nelle prime fasi si rivela assolutamente noiosa, con match che durano troppo e si chiudono con punteggi tennistici. Il tutto senza alcuna resistenza da parte dell'avversario di turno, che non agisce in tempo reale bensì viene semplicemente preso come riferimento dal sistema nell'ambito di un multiplayer asincrono.

Stavolta, però, sembra che l'impostazione si evolva molto più rapidamente, e pur con tutti i limiti del caso si riesce a ottenere un minimo di sfida già dopo poche partite; a maggior ragione se ci si dedica anche alle altre modalità presenti nel pacchetto, nella fattispecie gli eventi legati al Matchday, a specifiche competizioni a tempo e al già citato multiplayer online, che durante i test ha funzionato bene sia in termini di velocità del matchmaking che latenza.

Nessun miglioramento invece per l'interfaccia, e qui la cosa è abbastanza grave: immaginavamo che sarebbe stato il primo elemento che gli sviluppatori avrebbero cambiato con la nuova edizione, invece i menu sono rimasti uguali e non fanno gridare al miracolo né per bellezza né per reattività, quest'ultima legata inevitabilmente all'always online.