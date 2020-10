Super Mario Bros.: i redattori di Multiplayer.it ricordano in video il loro primo incontro con la serie

Alcuni redattori di Multiplayer.it ci raccontano in video come sono entrati in contatto con la serie Super Mario Bros., ossia qual è stato il gioco che li ha svezzati, facendogli conoscere il personaggio di Nintendo. Naturalmente si tratta di un'iniziativa per festeggiare il trentacinquesimo compleanno del primo Super Mario Bros. per NES, che cade giusto quest'anno.

Si comincia con l'anziano Pierpaolo Greco, che ebbe il suo primo contatto con la serie su NES, proprio con Super Mario Bros. Si passa quindi a Vincenzo Lettera che ci racconta di quando s'innamorò di Super Mario Land per Game Boy e di come fu sconvolto dal livello finale. Segue Umberto Moioli che iniziò da Super Mario World per Super Nintendo. Chiude Raffaele Staccini per cui le porte del mondo di Mario si aprirono con Super Mario Advance per Game Boy Advance.

Naturalmente non mancano aneddoti e ricordi nostalgici, come Pierpaolo che ci racconta di aver snobbato Super Mario Bros. per settimane in favore di Duck Hunt o Raffaele che si era innamorato della copertina di Super Mario Advance.

Se siete fan del personaggio guardate il filmato che si trova in testa alla notizia e piangete calde lacrime di nostalgia insieme a noi, pensando a tutto il tempo passato da allora e a quanto eravamo più gioiosi e innocenti di quanto non siamo oggi.

Inoltre raccontateci pure nei commenti qual è stato il vostro primo contatto con la serie Super Mario Bros.