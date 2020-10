Twitch, streamer ha sbroccato a uno spettatore che voleva vedere i suoi piedi

La streamer Twitch Alexandra Botez ha risposto per le rime a uno spettatore inopportuno che le ha chiesto di mostrare i suoi piedi in diretta. La Botez è specializzata nel gioco degli scacchi, di cui è considerata una guru, ed evidentemente non fa live per soddisfare tutti i feticisti di passaggio.

Di fronte alla richiesta, la ragazza ha sbottato: "Signore, tu non vedrai... ma sai cosa, ti voglio far vedere cosa porto ai piedi. Così puoi smetterla di chiedere." A quel punto la Botez ha tirato su uno zoccolo di legno, che a ben vedere deve fare davvero male se usato come arma contundente.

"Indosso questi zoccoli, ti va bene? È tutto ciò che devi sapere. E se vieni a chiedere di persona, mi trasformerò nella Botez rumena e ti colpirò in testa con le mie scarpe. Non vedrai nemmeno i piedi, perché avrai la visione sfocata."

Dopo lo sfogo, la streamer è tornata a sfidare il suo pubblico a scacchi, come se non fosse successo niente. A dirla tutta non è la prima volta che le succede, visto che già a inizio anno aveva ricevuto una donazione da uno spettatore che le aveva chiesto proprio di mostrare i piedi. All'epoca rispose disegnando un piede su di un foglio di carta. Ora si è fatta più violenta, quindi fate attenzione.

Link alla clip