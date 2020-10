Twitch, streamer in live con il terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito la Turchia

Lo streamer Twitch Arda can Özel, più conosciuto come Falcon2K, ha vissuto una bruttissima esperienza in diretta streaming nelle scorse ore. Come saprete nella giornata di ieri un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la Grecia e la Turchina, proprio nelle zone dove vive il ragazzo.

Falcon2K era live su Twitch dalla sua stanza, quando tutto intorno a lui ha iniziato a tremare. La sua reazione è stata la più naturale possibile: preso dal panico, ha abbandonato la postazione ed è corso fuori di casa. La live è però proseguita mostrando l'intera stanza in preda al terremoto, uno spettacolo davvero terrificante.

Quando il tremore è diminuito, Arda è tornato dentro e ha spento la diretta, evidentemente preoccupato di ben altro che di intrattenere il suo pubblico su Twitch. In sottofondo è anche possibile udire il suo cane abbaiare.



Link alla clip

Naturalmente la sua non è la storia più drammatica tra quelle causate dal terremoto, ma è indicativa di come un evento simile possa spazzare via in un momento il tranquillo scorrere dell'esistenza.