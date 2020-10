Google, il doodle di Hallowen è un videogioco con un gatto magico sub

In occasiona di Halloween, Google ha lanciato un nuovo doodle, che altro non è se non un videogioco vero e proprio con protagonista un gatto magico sub.

Sostanzialmente avviandolo ci si ritrova sott'acqua, dove bisogna combattere contro i mostri marini disegnando con il mouse i simboli visibili sulle loro teste. All'inizio il gameplay è davvero molto facile, ma arrivando ai livelli più avanzati i nemici si moltiplicano e i simboli da disegnare si fanno più complessi, tanto che subentra una certa frenesia nell'azione, soprattutto quando ci si ritrova circondati e con poche vite.

Interessante il fatto che ci siano diversi stage, dei boss, dei bonus e delle smart bomb. Insomma, è sicuramente pensato come un passatempo, ma è realizzato molto meglio di quanto ci si potesse aspettare da un doodle.

Per giocare con il nuovo doodle di Google basta andare sulla pagina principale del motore di ricerca e cliccare sul tasto play.