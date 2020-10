Among Us incontra Halo nell'opera di un fan

Un fan ha provato a immaginare un incontro tra Among Us e la serie Halo, realizzando una mappa davvero movimentata, tra Covenant, truppe UNSC, Warthog, membri della ciurma e quant'altro. Naturalmente non può mancare Master Chief... chi se è lui il traditore!

L'astronave in sé è la Pillar of Autumn, l'incrociatore da guerra di classe Alcione che i fan della saga di Bungie prima e 343 Industries poi dovrebbero conoscere molto bene. In stile Among Us rend davvero bene.