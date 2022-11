PS5 da Unieuro disponibile oggi, 16 novembre 2022, con un bundle di God of War Ragnarok

PS5 è disponibile ora sul sito di Unieuro, con un bundle comprendente la console in versione standard con God of War Ragnarok a 619,99€.

Potete trovare la console a questo indirizzo. Aggiornamento: le unità disponibili sono terminate!

Questo bundle include una PS5 standard, ovvero con lettore ottico per utilizzare i videogiochi su disco, un controller DualSense PlayStation 5, i cavi per l'alimentazione, il collegamento audio/video (HDMI) e la ricarica del controller, e una copia di God of War Ragnarok.

Kratos e Atreus

God of War Ragnarok è il gioco d'azione di Santa Monica Studio, da poco pubblicato e accolto con entusiasmo dalla critica mondiale. Ci rimette nei panni di Kratos, dopo le avventure del capitolo del 2018. Il dio deve guidare il figlio nel mentre il Ragnarok, la grande battaglia finale della mitologia norrena, sembra avvicinarsi.

Il prezzo di questo bundle è standard per questo modello. Come vi abbiamo segnalato, in questo periodo su Amazon i bundle si trovano a un prezzo sempre più alto, a causa di rivenditori di terze parti. Il numero di unità disponibile da Unieuro sono per certo molto limitate, quindi se vi interessa non dovete in alcun modo attendere e tentare l'acquisto immediatamente.