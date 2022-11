Nike presente il Footballverse con un video che fa scontrare i migliori giocatori di calcio

Nike ha presentato con un trailer il suo Footballverse: Nike FC, ovvero una community internazionale dedicata al calcio.

Il video parte da una semplice idea: qual è il miglior giocatore tra Kylian Mbappe e Ronaldinho? Due scienziati, quindi, decidono di scoprirlo creando un multiverso che è in grado di attirare i giocatori da varie epoche e farli giocatore in un tutti contro tutti.

La situazione sfugge però di mano e vengono richiamati tantissimi giocatori, come il famoso Cristiano Ronaldo. Alcuni giocatori appaiono anche nelle loro varie versioni, nel corso degli anni, sfruttando anche il vantaggio di conoscere i vecchi giocatori grazie ai video che circolano su YouTube (che non era ancora stato creato all'epoca di alcuni di questi giocatori).

Il video non si nega anche qualche citazione videoludica: appare infatti anche un calciatore di Inazuma Eleven, che viene però squalificato perché personaggio di fantasia. Infine, il sistema trasforma l'intera area in un videogioco vecchio stile in pixel art.

Il sito ufficiale del Footballverse di Nike ricorda poi altri elementi del Nike FC, come la Nike Experiences, il mondo Nikeland di Roblox e Nike FC x Rocket League.

Si tratta di un video divertente, che sarà apprezzato dagli appassionati di calcio e non solo. L'idea, però, è che guardare al passato non basta e i migliori calciatori d'oggi saranno messi alla prova da quelli del futuro: in tale momento, Nike passa la palla (perdonate il gioco di parole) alla nuova generazione, che è rappresentata anche dallo spettatore che guarda.

Diteci, che ne pensate?