Nier Automata: il cosplay di 2B di bubbleteababydoll vi farà innamorare

Nier Automata è un capolavoro che dopo anni continua a colpire i giocatori e anche il mondo del cosplay non smette di celebrare il gioco di Square Enix. Ora, bubbleteababydoll ci propone il proprio cosplay di 2B, la prima protagonista del gioco d'azione.

2B, come detto, è il primo personaggio che controlliamo in Nier Automata, ma non è l'unico. La storia segue un gruppo di androidi che combattono in quel che rimane della Terra. bubbleteababydoll ci propone un cosplay con un costume alternativo di 2B, non quello che utilizziamo di base nel gioco. Il risultato finale è ottimo, questo è certo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di 2B realizzato da bubbleteababydoll? Il personaggio di Nier Automata è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?