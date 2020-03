PS5 e Xbox Series X: capelli migliori e altri vantaggi con la nuova potenza hardware

PS5 e Xbox Series X sono destinate a rappresentare un grosso passo evolutivo sulla strada della tecnologia applicata ai videogiochi, cosa che si rifletterà in numerosi miglioramenti, dalla riproduzione dei capelli ad altri vantaggi che si rileveranno nel gameplay e nella grafica.



IGN ha intervistato vari sviluppatori per avere delle idee su cosa aspettarsi dalla maggiore potenza hardware di PS5 e Xbox Series X. Ovviamente questi si sono mantenuti ancora piuttosto sul vago, ma alcune testimonianze in particolare risultano piuttosto curiose.



Tra queste c'è quella di Bruce Strahley, ex-pezzo grosso di Naughty Dog, il quale si è concentrato in particolare sui capelli: "È sempre stato difficile avere una buona riproduzione dei capelli e fare in modo che questi rispondano nel modo giusto alle varie ambientazioni. Capelli e acqua, capelli e vento, capelli e gel, sono tutte reazioni che possono essere processate", ha affermato Strahley, mostrando dunque una vera e propria fissazione per i capelli nei videogiochi.



Dunque non si tratterà solo di farli risultare più realistici come resa grafica, ma anche come comportamento e reazioni rispetto all'ambiente circostante.



Altri, come Elijah Freeman di Virtuos, si sono invece concentrati sugli effetti e il sistema di illuminazione avanzato: "Gli effetti grafici avanzati, ad esempio per il fumo, sono fantastici da vedere, ma sarà impressionante anche il fatto di poter avere una visione del nemico perché magari un raggio di luce lo colpisce proprio in mezzo a una cortina fumogena dopo che abbiamo lanciato una granata, questo aggiunge nuove possibilità anche al gameplay", ha detto Freeman.



Nel frattempo, proprio la notte scorsa è emersa la possibilità che anche PS5 possa sfruttare la nuova architettura AMD RDNA 2 come Xbox Series X, avvicinando ancora di più le due nuove console in termini di potenzialità.