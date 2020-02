PS5 e Xbox Series X hanno esaltanti caratteristiche non ancora annunciate, per gli autori di Metro Exodus

PS5 e Xbox Series X sono ovviamente molto attese anche dagli sviluppatori, ma secondo gli autori di Metro Exodus e della serie collegata, 4A Games, ci sono in particolare delle esaltanti caratteristiche non ancora annunciate a cui dovremmo fare particolare attenzione.



In un'intervista pubblicata da Eurogamer e incentrata soprattutto sulle notevoli conversioni per Nintendo Switch di Metro 2033 e Metro: Last Light, il chief technological officer del team, Oles Shishkovstov, ha parlato anche di PS5 e Xbox Series X.



A Shishkovstov sono state chieste impressioni soprattutto sulle caratteristiche ormai note delle nuove console, come SSD, potenza grafica e utilizzo del ray tracing, ma a quanto pare ci sono altri elementi che hanno catturato l'attenzione di 4A Games. Nonostante il CTO del team abbia confermato la volontà di abbracciare in pieno l'utilizzo delle nuove tecnologie come il ray tracing, ha anche fatto un'interessante considerazione su caratteristiche non ancora annunciate.



"Siamo pienamente coinvolti nel ray tracing, con l'abbandono delle vecchie tecniche", ha spiegato Shishkovstov, "internamente stiamo sperimentando molto e con risultati spettacolari finora. Dovrete aspettare ancora un po' per vedere cosa implementeremo con i progetti futuri". Tuttavia, non si parla solo delle caratteristiche già rese note per PS5 e Xbox Series X.



"Sono più emozionato per le cose che non sono ancora state rivelate pubblicamente", ha affermato il CTO di 4A Games, parlando delle caratteristiche di PS5 e Xbox Series X. Ovviamente, la questione non è stata approfondita, dunque non sappiamo a cosa si riferisse, ma c'è da dire che in effetti diverse cose delle nuove console non sono state ancora annunciate, a partire dalle GPU al loro interno.