The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, nuove voci di corridoio su storia e ambientazione

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ancora al centro di nuove voci di corridoio, in questo caso incentrate soprattutto su elementi narrativi come storia e ambientazione, ma che non smentiscono altri dettagli emersi in precedenza, anzi sembrano confermarli.



Nelle tante informazioni da un presunto leak emerso il mese scorso era venuto fuori che il gioco si sarebbe chiamato The Legend of Zelda: Bond of the Triforce, con il gameplay che avrebbe sfruttato anche la presenza contemporanea di Link e Zelda per risolvere varie parti dei dungeon.



Questi elementi non vengono menzionati nel nuovo leak ma nemmeno smentiti, dunque continuiamo a tenerli presenti ma considerando che si tratta sempre di semplici voci di corridoio assolutamente non confermate. Le nuove informazioni riguardano piuttosto il collocamento della storia del gioco e alcune caratteristiche della narrazione.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 dovrebbe dunque prendere l'avvio direttamente dopo la conclusione del capitolo precedente, con Link e Zelda impegnati nella ricostruzione di Hyrule dopo la distruzione operata da Ganon. Sembra che la storia comprenda numerosi flashback, così come succedeva nel capitolo precedente, ma anche questi andranno a svelare il periodo precedente al sonno secolare di Link, espandendo dunque tutto il background dei personaggi e della storia originale anche al di là di quanto accaduto nel primo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Secondo quanto riferito, questi flashback saranno molto in "stile Il Pardino 2", anche se la questione non è stata approfondita e dunque non è facile capire il riferimento. Sembra inoltre che Ganon non sia destinato a tornare come minaccia nel nuovo capitolo, cosa che sarebbe alquanto logica considerando la vicinanza temporale con il capitolo precedente.



Chiaramente, anche in questo caso si tratta di informazioni non verificabili, ma secondo l'utente Reddit in questione proverrebbero dalla medesima fonte che era stata in precedenza molto accurata con le informazioni riguardanti Xenoblade Chronicles 2, per quel che può valere.