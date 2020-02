Fortnite: Mysteria e Glacialix nel negozio del 23 febbraio 2020

Il negozio domenicale di Fortnite Capitolo 2 è ora disponibile: vediamo dunque tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi proposti dagli sviluppatori di Epic Games nelle ultime ore.

Nel negozio di Fortnite di oggi troverete come prima cosa Mysteria, una skin rara e inedita proposta al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio. Con questo costume, Epic Games ha proposto dal lancio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 esattamente un contenuto inedito per ogni nuovo giorno di gioco. Torna disponibile anche Glacialix, e con lei il compagno Fremitoh. In questo caso il prezzo della Skin sarà invece di 800 V-buck, "appena" 8 euro al cambio. Da ultimo, i balletti in evidenza oggi sono Potenza Stellare, Oscilla e Schianto Terrestre.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 di oggi 23 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Avete già dato un'occhiata al Pass Battaglia della nuova stagione?

Mysteria (Costume) - 1200 V-buck

Glacialix (Costume) - 800 V-buck

Fremitoh (Costume) - 800 V-buck

Motocicletta (Costume) - 1500 V-buck

Fortuna (Costume) - 1200 V-buck

Potenza Stellare (Emote) - 800 V-buck

Scavadoro (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Oscilla (Emote) - 500 V-buck

Schianto terrestre (Emote) - 200 V-buck