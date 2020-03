PS5 e Xbox Series X avranno un lancio migliore rispetto a PS4 e Xbox One?

PS5 e Xbox Series X saranno protagoniste di un lancio migliore rispetto a PS4 e Xbox One, stando alle previsioni dell'analista Piers Harding-Rolls.



"Sebbene ci siano tante cose che ancora non sappiamo sul lancio delle console di prossima generazione, mi aspetto che sia PS5 che Xbox Series X siano protagoniste di un debutto forte, nel caso non ci siano problemi di fornitura e il prezzo resti in un range accettabile, dunque 499 dollari o meno", ha scritto l'analista.



"Quando parlo di 'debutto forte' intendo che sia PS5 che Xbox One X supereranno i numeri totalizzati al lancio da PS4 e Xbox One. Lo penso perché PS4 vanta una base d'utenza attiva più grande rispetto a PS3 nel 2013, il che dovrebbe mettere Sony in una posizione di vantaggio all'esordio."



"Credo tuttavia che anche Microsoft sarà protagonista di un lancio migliore in questa generazione rispetto a Xbox One, e che sia posizionata in maniera più efficace per stimolare gli early adopter della nuova piattaforma."



"Con la next-gen mi aspetto un focus maggiore sui servizi al fine di differenziare l'offerta. È chiaro che Microsoft si concentrerà su Xbox Game Pass, ma solo come parte di un set di strumenti per accedere ai contenuti utilizzando diversi modelli di distribuzione e monetizzazione. Dubito tuttavia si verificherà un passaggio in massa agli abbonamenti."



"Penso che anche Sony continuerà a far evolvere PlayStation Now. Il modo in cui questi due produttori misceleranno i propri servizi e li inquadreranno nella propria offerta giocherà un ruolo fondamentale ai fini del coinvolgimento degli utenti."