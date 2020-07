PS5 e Xbox Series X non subiranno ritardi: AMD sta rispettando le tabelle di marcia

Durante la conferenza nella quale AMD ha presentato i conti del suo secondo trimestre fiscale, il CEO Lisa Su ha detto che la compagnia sta rispettando tutte le tabelle di marcia che si era prefissata. Questo vuol dire che, oltre a PS5 e Xbox Series X, anche i processori Zen 3 le schede RDNA 2 non subiranno ritardi.

Nello specifico il CEO ha detto che non c' stato nessun ritardo nella produzione e nella consegna dei primi lotti di processori e GPU pensati per la prossima generazione di console. La fornitura dei componenti fondamentali dei nuovi hardware, gli unici, infatti, con un fornitore unico, è già iniziata ed entrambe le console dovrebbero arrivare entro fine anno senza problemi di sorta.

Parlando in generale del secondo trimestre fiscale, AMD ha registrato un aumento del ricavi del 26%, arrivando a 1,93 miliardi di dollari. Il reddito operativo è di 173 milioni di dollari, mentre l'utile netto di 157 milioni. Il successo è legato alle ottime vendite sia dei processori portatili Ryzen, sia di quelli pensati per i server chiamati EPYC.

Il periodo florido di AMD non si appresta a finire: la compagnia si aspetta un aumento dei ricavi del 32% anche in questo trimestre, anche grazie all'arrivo degli eccellenti Ryzen 4000 su PC portatili e la crisi di risultati di Intel, che ha dovuto persino rallentare il piano per arrivare a immettere sul mercato i primi processori a 7nm. AMD ha detto che su tutte queste previsioni pende la spada di Damocle della pandemia, che potrebbe in qualunque momento sconvolgere i ritmi produttivi e le previsioni di vendita.

Cosa ne pensate?