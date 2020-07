The Elder Scrolls V: Skyrim si riempie di gatti grazie a questa mod per gattari

Una nuova mod pensata per tutti i gattari là fuori riempie l'epico The Elder Scrolls V: Skyrim di felini Non stiamo parlando di un'invasione di Khajiit da Elsweyr, ma di una miriade di simpatici gatti da trovare, curare e coccolare all'interno del gioco.

La mod, chiamata A Cat's Life, può essere trovata a questo indirizzo. Una colta scaricata, farà in modo che tantissimi gatti vengano ad abitare le città di Skyrim. Non solo, potrete provare ad avvicinare questi felini, accarezzarli, nutrirli e convincerli a seguirvi e diventare il vostro animale domestico. Attenzione, i gatti, se curati poco o male, potrebbero persino morire.

Sarà anche possibile acquistare anche tutta una serie di oggetti o mobili che renderanno più semplice la gestione di questi animali. Il massimo di gatti che sarà possibile possedere è 5 per volta. Potrete persino decidere di portarli in giro con voi per tutta Skyrim.

La mod è al momento in beta testing, ma il video che potete trovare qui sotto mostra già tutte le sue potenzialità. D'altra parte Darkfox127, il creatore del progetto, sta lavorando alla mod dal 2018 ed il primo agosto, quindi tra pochi giorni, dovrebbe pubblicarla in forma definitiva. La mod è compatibile con le versioni Skyrim Legendary e Special Edition del gioco.

Cosa ne pensate? Avete voglia di trasportare la vostra passione per i gatti nell'universo di Bethesda?