Quakecon 2022: lanciati i saldi ufficiali

Bethesda Softworks, ora parte degli Xbox Game Studios, ha lanciato una ricca tornata di saldi in occasione dell'arrivo della Quakecon 2022, la sua conferenza annuale in cui incontra la comunità e presenta le sue novità.

Si tratta di un ottimo modo per acquistare a prezzo ribassato i giochi della compagnia, che comprendono numerose proprietà intellettuali di pregio, create da studi quali id Software, Arkane e Bethesda stessa.

Quakecon 2022: i saldi ufficiali sono iniziati

Saldi della Quakecon 2022 su:

Come potete vedere, sono in offerta davvero moltissimi giochi, da quelli più recenti, come Doom Eternal, Ghostwire Tokyo, Deathloop o The Elder Scrolls Online: High Isle, ai classici dell'editore come le Elder Scrolls della serie principale, i primi Doom, l'intera serie Fallout e così via.

L'avvio dei saldi spiega anche come mai id Software abbia riorganizzato alcuni suoi titoli classici per la vendita, eliminando alcune ridondanze, così da non confondere i giocatori.