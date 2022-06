Redout 2: rinviato su Nintendo Switch a un passo dal lancio, ecco il nuovo periodo di uscita

A un passo dal lancio di Redout 2, il nuovo adrenalinico gioco di corse futuristico degli italiani di 34BigThings, la versione Nintendo Switch è stata rinviata, fortunatamente di poche settimane. Precedentemente atteso per il 16 giugno, ovvero dopodomani, il titolo debutterà sulla console della grande N nel corso del mese di luglio.

L'annuncio è arrivato da un post del profilo twitter di Redout 2 che, ricordando il lancio imminente su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ha svelato che la versione Switch arriverà solo a luglio, in quanto sono necessari ulteriori rifiniture.

"Redout sta arrivando su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One giovedì 16 giugno. Giocatori Switch: il gioco ha bisogno di più tempo per essere rifinito. Stiamo lavorando affinché la versione Switch arrivi a luglio e aggiorneremo la data di uscita non appena possibile".

Redout 2 è un gioco di corse sci-fi ad alto tasso di adrenalina, per certi versi un erede spirituale di Wipeout e F-Zero, in cui i giocatori sfrecceranno su circuiti futuristici ambientati su di un piante Terra ormai in stato di abbandono bordo di bolidi completamente personalizzabili. Oltre alla campagna in singolo non manca ovviamente la possibilità di gareggiare con altri giocatori grazie al multiplayer online.