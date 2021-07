Reminiscence è un visionario gioco horror gratis realizzato a fini scolastici

Reminiscence è un visionario gioco horror realizzato con Unity da alcuni studenti della scuola ISART DIGITAL. Non è lunghissimo, ma è completamente gratuito e offre degli spunti interessantissimi dal punto di vista della direzione artistica.

L'obiettivo del giocatore in Reminiscence è di salvare la famiglia del protagonista prima che il tempo collassi su se stesso. Il gameplay ricorda per certi versi quello della demo P.T., ma con delle variazioni che vale la pena provare, come alcuni puzzle davvero ben realizzati.

Da notare l'ottima scrittura e il doppiaggio di alta qualità, che stupiscono trattandosi di un gioco sviluppato a fini scolastici. Visto che siamo qui, diamo un po' di lustro ai giovani autori:

3D Creature Artist / Enviro / Props, Textures : Aiden BALON

3D Enviro / Props / Texture / Anim : Noura BENCHEKHA

Game Designer / Scripter : Vincent BIAGINI

Game Designer / Scripter : Timothé CORMIER

Level Designer / Narrative Designer : Guillaume LOURENÇO

Narrative Designer, Voice Actor, Sound Designer : Thomas ROMPRÉ

Game, Sound, Narrative Designer : Gabriel ST-AUBIN

3D Enviro / Props / Textures : Nicolas SAUDE

Pagina del download di Reminiscence