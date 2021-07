GTA 5: una mod aggiunge King Kong e Godzilla

Una nuova mod di GTA 5 aggiunge nientemeno che King Kong e Godzilla al gioco. A realizzarla è stato il talentuoso modder JulioNIB, che ha già rilasciato una versione pre-lancio. Installandola è possibile giocare nei panni di King Kong, Godzilla e Mecha Godzilla.

Oltre ai modelli dei tre bestioni, la mod aggiunge anche alcune animazioni legate alle loro mosse speciali. Per inciso, King Kong può scalare gli edifici più alti, Godzilla può usare il suo alito atomico e la sua onda d'urto nucleare.

Secondo molti questa mod è il miglior videogioco di King Kong / Godzilla sul mercato, visto che è davvero divertente andare in giro a causare morte e distruzione nei panni dei grossi Kaiju. Peccato che in GTA 5 non si possano distruggere gli edifici, altrimenti sarebbe stata perfetta (magari può rimediare qualche altro modder).

La versione pre-lancio della mod può essere scaricata dal patreon di JulioNIB. La versione finale sarà scaricabile liberamente e completamente gratuita.