The Dark Pictures Anthology: dopo House of Ashes potrebbe esserci un quarto capitolo

Stando alla registrazione di un nuovo marchio, eseguita il 28 giugno 2021, dopo The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, potrebbe esserci un quarto episodio della serie che vede collaborare Supermassive Games e Bandai Namco. Per ora se ne conosce solo il titolo: The Dark Pictures: The Devil In Me.

La registrazione è stata fatta nel Regno Unito, la patria di Supermassive Games, che è anche il soggetto registrante. Bandai Namco non viene menzionata da nessuna parte, ma non è strano visto che la proprietà intellettuale della serie dovrebbe essere in mano allo studio britannico. L'unica immagine disponibile è il logo:

The Dark Pictures The Devil In Me Logo

Senza grossi misteri, è probabile che si tratti di un'altra avventura horror, come del resto Men of Medan, Little Hope e House of Ashes, gli altri capitoli della serie. Immaginiamo anche che la storia sia completamente slegata da quella degli altri episodi.

Difficile dire quando ne sapremo qualcosa di più. Probabilmente dopo il lancio di House of Ashes.