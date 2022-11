Resident Evil 0 compie 20 anni, Capcom pubblica un post nostalgico

Resident Evil 0 compie oggi 20 anni: il gioco è stato lanciato originariamente su GameCube il 12 novembre 2002, e Capcom ha pubblicato il tradizionale post nostalgico chiedendo ai fan di condividere i propri ricordi di questo episodio.

Come saprete, la serie di Resident Evil ha venduto 131 milioni di copie, ma RE0 non si è mai distinto rispetto agli altri capitoli, forse per via della sua esclusività per la console Nintendo, che gli ha impedito di approdare su altre piattaforme se non dopo diversi anni.

Ebbene sì, forse non tutti se ne ricorderanno, ma anche la casa di Kyoto ha utilizzato in passato un approccio piuttosto aggressivo nei confronti delle esclusive, garantendosi alcune uscite della serie di Resident Evil su GameCube, sebbene l'accordo sia durato poco.

"Vent'anni fa il male è nato in Resident Evil 0, portando Rebecca Chambers e Billy Coen a bordo dell'Ecliptic Express e spingendoli a collaborare per affrontare gli orripilanti esperiementi della Umbrella", si legge nel post.

Protagonista di una buona edizione rimasterizzata qualche anno fa, Resident Evil 0 HD Remaster, il gioco ha un risvolto curioso: ad oggi non è dato sapere che fine abbia fatto uno dei protagonisti dopo il finale.